Geef jongeren minstens één gratis PCR-test, zodat ook zij op vakantie kunnen

Gevaccineerden mogen deze zomer reizen zonder dat zij zich testen of in quarantaine gaan. De EU-lidstaten zijn het daarover eens geworden. Hierdoor is het voor gevaccineerde Nederlanders makkelijker om door de Europese Unie te reizen deze zomer. We juichen deze gezamenlijke Europese aanpak toe. Echter, de meeste jongeren zijn volgens de vaccinatiecampagne nog niet volledig gevaccineerd.

Het demissionair kabinet streeft ernaar de testen in juli en augustus te vergoeden, maar uitsluitsel is er nog niet over. Het is nog niet duidelijk of jongeren moeten betalen voor hun PCR-test en zo ja, hoeveel dan. Momenteel kost een PCR-test al snel veertig euro. De kans is aanwezig dat ook voor terugkeer een test nodig is. Dan lopen de kosten voor een vakantie voor studenten al snel op.

Het demissionair kabinet moet daarom zo snel mogelijk met een plan komen om jongeren één gratis PCR-test te geven, die ze kunnen scannen met de aangekondigde Green Pass. Veel jongeren hebben tijdens de coronacrisis extra moeten lenen doordat zij bijvoorbeeld een bijbaantje verloren. Ook liepen veel studenten studievertraging op. Het is fijn dat ouderen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .