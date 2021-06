Spannend. Wie zit hier aan tafel met gekruiste voeten? De schoenmaat lijkt te wijzen op een man. Het stootbord van de tafel verbergt als een naar beneden getrokken rolgordijn de rest. Je ziet nog net twee broekspijpen, die daardoor onbedoeld een grote vlinderstrik vormen. En je ziet brave sokken. Kun je niets van zeggen, geven weinig kleur. De stoel is gezien de poten, zo’n relaxed naar achter verend geval. Die moet berekend zijn op het uitzitten van lange vergaderingen. Kan niet anders. Voeten praten, blijkt uit onderzoek van professor Geoff Beattie van de University of Manchester. Nou, ja, niet letterlijk, maar de stand verraadt wel het een en ander. Zo blijkt dat mannen en vrouwen die liegen hun voeten onnatuurlijk stil houden. En dat verlegen mensen veel met hun voeten bewegen. Daar lijkt hier geen sprake van. Deze voetenstand straalt ongeduld uit, zo van: zijn we klaar? Kan ik gaan? Maar dat snap je ook wel als je weet dat het RIVM-directeur Jaap van Dissel is in de zoveelste technische briefing in de Tweede Kamer. Wie is er immers niet klaar met het coronavirus?