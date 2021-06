De positie van de ChristenUnie in de formatie begint te lijken op die van 2017

Een draai maken, dat ligt in de politiek al snel gevoelig. ‘U draait en u bent niet eerlijk’, beet CDA-leider Jan Peter Balkenende PvdA-lijsttrekker Wouter Bos toe, bij de start van de verkiezingscampagne in 2006. Daarna kwam er toch een kabinet van CDA en PvdA, aangevuld met de ChristenUnie. Maar tussen Balkenende en Bos boterde het niet; het kabinet-Balkenende IV is de geschiedenis ingegaan als een vechtkabinet.

Op Stille Zaterdag publiceerde deze krant een interview met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Daarin sloot hij kabinetsdeelname van zijn partij expliciet uit, als VVD’er Mark Rutte opnieuw premier zou worden. ‘Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd.’ De omgang met Pieter Omtzigt zat Segers dwars, en die was voor hem exemplarisch voor de ontwikkeling van een politieke cultuur waarin tegenmacht wordt belemmerd. ‘Het is van groot belang dat we werken aan een ándere cultuur, en ik geloof niet dat Mark Rutte nog op geloofwaardige wijze beelddrager kan zijn van die omslag.’

Afgelopen week bood informateur Mariëtte Hamer haar ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .