Na honderd jaar is de communistische partij van China vooral een conservatieve partij

De Communistische Partij van China, die donderdag 1 juli honderd jaar bestaat, is niet meer de revolutionaire beweging van weleer. Het is de Conservatieve Partij van China.

Beelden uit een kinderfilm over de vroegere Chinese leider Zhou Enlai (1898-1976), die nu in China wordt vertoond. De film laat goed zien dat de Communistische Partij niet meer de revolutionaire beweging van weleer is.

Het eeuwfeest van de partij hebben mijn zoontje van vijf en ikzelf al wat eerder gevierd met een kinderfilm over het leven van een van de intellectuelen van de Partij: Zhou Enlai. Ik was de enige buitenlander in de filmzaal van de school en werd wellicht daarom extra uitbundig begroet door een jongedame van de Communistische Jeugdliga, getooid in het uniform van een Rode Gardist. Mijn zoontje vertelde haar vrolijk dat ik de film waarschijnlijk ‘half zou kunnen volgen, want het is in eenvoudig Chinees’.

Ik kon uiteindelijk iets minder dan de helft van de gesproken tekst volgen, maar gelukkig had ik wat voorkennis over de hoofdrolspeler. De film ging over de jonge jaren van de man die later minister president van de Volksrepubliek zou worde..

