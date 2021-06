De Chinese Communistische Partij heeft naar eigen zeggen het geluk van de mensheid voor ogen

En toen verscheen het teken aan de hemel. De inwoners van Longgang, een bijna twee miljoen inwoners tellend district van de stad Shenzhen, zagen maandag in de lucht boven hen een spectaculaire show. Maar liefst 5200 drones voerden een ingewikkelde voorstelling uit, met teksten en afbeeldingen over de honderdjarige geschiedenis en de zegeningen van de CCP, de Chinese Communistische Partij. Twee dagen later, woensdagavond, was naast Peking ook Shanghai aan de beurt met een enorme laserlichtshow langs de Huangpu-rivier, inclusief muziek uit de Internationale. Technisch indrukwekkend om te zien. Inhoudelijk iets om goed bij stil te staan.

Want dit is hoe het communistische regime van China zichzelf ziet en ook de toekomst wil ingaan: als weld..

