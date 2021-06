Discriminatie op grond van etniciteit is misschien wel dodelijker dan op grond van huidskleur

Discriminatie gaat vaak over huidskleur. Ongewenst onderscheid op basis van etniciteit in Europa is in eerste instantie minder goed te zien en krijgt daardoor weinig aandacht.

Discriminatie op basis van etniciteit is minder tastbaar dan discriminatie op basis van huidskleur. Maar de gevolgen kunnen desastreus zijn, zoals in Srebrenica, tijdens de oorlog in het voormalig Joegoslavië. een Bosnische vrouw en haar kleindochter op de begraafplaats van Potocari, net buiten Srebrenica.

De Black Lives Matter-beweging uit de Verenigde Staten heeft ervoor gezorgd dat racisme veel aandacht gekregen heeft. De focus van deze aandacht richt zich echter op een specifiek soort racisme, namelijk discriminatie op grond van huidskleur, terwijl de definitie van racisme veel breder is. Het internationale verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie definieert racisme als elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Het is daarom de vraag of de mate van aandacht voor discriminatie op huidskleur evenredig is aan de kwalitatieve en kwantitatieve mate van discriminatie in onze Europese samenleving.

Discriminatie op basis va..

