‘Professionele sport is net zoiets als professioneel eten of professionele seks: het bestaat, maar het zou niet de norm moeten zijn’

De kerkvader Augustinus schreef in De civitate Dei dat een volk ‘een gezelschap’ is van ‘vele met rede begaafde wezens, bijeengebracht door een eendrachtig deelgenootschap in dingen die ze liefhebben’. Augustinus verbond aan zijn definitie ook een kwaliteitskeurmerk: men kan een volk beoordelen aan de hand van de dingen die het liefheeft. ‘Het is uiteraard een beter volk, naarmate het over betere dingen eensgezind is.’ Moraal en liefde horen voor Augustinus dus bij elkaar: de morele waarden die we hebben vloeien voort uit wat we nastreven. Neem een volk dat verbonden wordt door liefde voor welvaart en rijkdom. Dit volk zal deugden cultiveren als spaarzaamheid, discipline en betrouwbaarheid. Een volk dat gedreven wordt ..

