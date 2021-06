IJssel-liefhebber Wim Eikelboom geeft rivier een stem: ‘Als ik langs de oever wandel, ervaar ik vertrouwdheid’

Soms doe je iets in je leven waarvan je tien jaar geleden niet had gedacht dat je ooit zover zou komen. Ik zette onlangs zo’n stap. Ik gaf stem aan een rivier. Het was in de gemeenteraad van mijn woonplaats Zwolle.

Eerst de voorgeschiedenis:

De huidige wethouders van Zwolle hebben geldingsdrang. Ze willen de hoofdstad van Overijssel opstoten in de vaart der volkeren als ‘groeiregio en overloop van de Randstad’. Of Zwollenaren dat zelf ook willen, is ons nooit gevraagd. Want Zwolle is vanouds een bescheiden groeiende provinciestad waarin het leven gemoedelijk en goed is. Maar nu wil Zwolle drastisch uitdijen.

Het zittende stadsbestuur – waarin de ChristenUnie twee wethouders levert - doet een poging om van Zwolle een IJsselstad te maken. Vanouds is Zwolle dat niet. Want Zwolle ligt aan het Zwartewater en de Vecht. Tussen IJssel en stad ligt een strook van ruim een kilometer aan groene boulevard, een buitengebied waarop de verstedelijking nog geen grip..

