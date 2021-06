Noem ‘pastor’ gewoon predikant

Noem een HBO-geschoolde werker in de kerk met hetzelfde takenpakket als een academisch opgeleide predikant geen ‘pastor’. Denk vanuit het ambt: wat is nodig om een gemeente te dienen?

Een predikant is pastor, herder van de gemeente. Het is niet wenselijk om een onderscheid te maken tussen een pastor die aan het HBO is opgeleid en een predikant die academisch is geschoold.

In de Protestantse Kerk in Nederland wordt gewerkt aan de instelling van een functie van een pastor. Pastores zouden dezelfde taken krijgen als een predikant, inclusief de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen, maar omdat zij geen universitaire opleiding hebben, kunnen ze geen predikant worden.

Er zitten veel problemen aan dit voorstel. Waarom moet je mensen die dezelfde taken uitvoeren verschillend benoemen? Het is vragen om moeilijkheden, zoals dat steeds het geval is geweest met lager opgeleide werkers in de kerk. Ze worden door predikanten vaak als tweederangs gezien en misschien nog erger: ze ervaren zichzelf als zodanig. Met de instelling van de functie als pastor bewijs je mensen geen dienst. Je kunt de pijn en frustratie voors..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .