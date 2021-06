Gevaccineerd, hoera!?

Gevaccineerd zijn is fijn, maar tegelijkertijd wringt er wat. Mag ik wel blij zijn? Wat geeft mij het recht op deze prik? De toevallige omstandigheid dat ik in dit welvarende en stabiele land leef?

Kortgeleden kreeg ik mijn coronaprik. Aangezien wij met het hele gezin al corona doormaakten, was eentje genoeg. Totaal onverwacht overkwam mij een soort hoeragevoel - herkenbaar misschien, want het valt mij ook op bij pasgevaccineerde kennissen en familie. Het is een gevoel alsof je een soort mijlpaal bereikt, na tijden van voorzichtig zijn. Je voelt je plots héél beschermd. Tot op zekere hoogte is dit een vals gevoel van veiligheid. Ik kan nog altijd corona krijgen en doorgeven. Dus het is zeker geen reden om minder voorzichtig te worden.

Tegelijk is de kans dat ik er erg ziek van word flink kleiner. Het vaccin beschermt mij en belooft gezondheid. En ook breder biedt het perspectief voor de hele samenleving. Dat is te merken aan de vers..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .