Accepteer het individualisme niet te makkelijk. Betrek ouders meer bij het huwelijk van de kinderen

De discussie over de kerkelijke huwelijksplechtigheid - in verband met de vraag of een kerk een geregistreerd partnerschap mag inzegenen - dringt ons terug naar de vraag: wat is een huwelijk? Ethicus Ad de Bruijne (ND 11 juni) wijst scherp aan dat de kerk er verkeerd aan doet die vraag aan de overheid uit te besteden. Belangrijk is ook zijn opmerking dat de kerk ten aanzien van ongehuwd samenwonen gekomen is van afwijzing tot een ‘slappe tolerantie’. Hij pleit ervoor dat de kerk haar jongeren zelf moet vormen, zodat die bewust een verbond voor het leven aangaan.

Ik zou daar graag een uitroepteken achter zetten. De kerk moet Gods Woord verkondigen over het huwelijk. Daar maakt ze tegenwoordig ook in gespreksgroepen (‘huwelijkscatechisatie’..

