Europese Unie gaat over de schreef door abortus een mensenrecht te noemen

In het Europees Parlement wordt deze week een misleidend plan over abortus besproken. De Europese Unie erkent op dit terrein geen directe bevoegdheden te hebben, maar komt vervolgens wel met een eenzijdig verhaal.

Het is misleidend abortus een mensenrecht te noemen, want geen enkel internationaal verdrag of juridisch document erkent dit. Het recht op leven wordt daarentegen wél beschermd, door artikel 2 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Europese Unie is niet bevoegd op het terrein van wetgeving over abortus provocatus. Toch bespreekt en stemt het Europees Parlement op respectievelijk 23 en 24 juni over een omvangrijk rapport dat abortus een mensenrecht noemt. Het recht van een bijna geboren mensje komt er helaas niet aan bod en ook niet de hulp die EU-lidstaten kunnen bieden aan moeders die van abortus afzien. Daarmee mist dit rapport zijn doel, terwijl maximale bijstand voor moeder en kind juist essentieel is om ongeboren kinderen in Europa hoop en toekomst te geven.

Het debat in het Europees Parlement vlamt op omdat, zoals de socialistische auteur van het rapport Predrag Matic (uit Kroatië) zegt, er nu een periode is ‘waarin vrouwenrechten in de EU steeds vaker met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .