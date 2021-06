Seksisme, #MeToo ... Er is gelukkig ook veel ridderlijkheid

Een jonge vrouw die tegen een meisje zegt: ‘Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.’ Samen verlaten zij de bar, vol aangeschoten of dronken mensen.

Een man die een dronken jongen erop aanspreekt dat zijn gedrag, zijn taalgebruik, tegenover een jonge vrouw onacceptabel is.

Een vrouwelijke officier die een oudere onderofficier waarschuwt dat er consequenties zullen zijn als hij zijn intimiderende gedrag tegenover haar vrouwelijke korporaal niet achterwege laat.

Er wordt zo vaak vanuit een negatieve invalshoek gesproken over seksisme, #metoo etc. dat ik graag een keer een positief verhaal wil vertellen. Bovenstaande voorbeelden komen in gedachten voorbij als ik lees over #metoo, seksisme, etc. Al deze voorbeelden hebben zich afgespeeld tijdens mijn tijd bij defensie. Volgens sommigen zeer vrouwonvriendelijk. Ik denk dat het overal voorkomt en dat ridderlijkheid dus ook overal kan voorkom..

