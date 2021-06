Wáár je Defensiegeld aan uitgeeft is belangrijker dan het hanteren van de strenge tweeprocentsnorm van de NAVO

Voor NAVO-landen is het belangrijker dat ze geld voor Defensie efficiënt en effectief uitgeven dan dat ze voldoen aan een afgesproken percentage. De Grieken voldoen bijvoorbeeld al lang aan de norm, maar kunnen voor een wat langere periode in een ver land geen strijdmacht inzetten.

De Verenigde Staten gebruiken militaire bases zoals in Ramstein (Duitsland) als een verzamelgebied voor de inzet van hun strijdkrachten elders in de wereld en dus niet alleen voor Europa.

In het Westen staan op veiligheidsgebied twee onderwerpen hoog op de agenda. Voor de NAVO is dat de afspraak dat landen vanaf 2024 twee procent van hun bruto nationaal product (bnp – ‘het bedrag dat we met elkaar verdienen’) inruimen voor Defensie. Voor de Europese Unie is dat ‘strategische autonomie’. Bij beide onderwerpen passen enige kanttekeningen.

Allereerst de NAVO-norm van twee procent. Dat Nederland veel minder uitgeeft aan de krijgsmacht (momenteel 1,48 procent) dan de afgesproken NAVO-norm voor 2024 is algemeen bekend. Geen enkel verkiezingsprogramma bevatte het streven om in 2024 aan die twee procent te voldoen.

Demissionair minister van Defensie, Ank Bijleveld, zei begin van dit jaar dat de krijgsmacht niet in staat is aan zijn..

