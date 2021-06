Het ei in Terschuur

In het Nederlands Dagblad (11 juni) stond een foto van een groot ei met raampjes, een deur en een schoorsteen. Een foto van vijftig jaar geleden; mogelijk zou dit ei niet meer bestaan. Wel dus. Het staat nog steeds op dezelfde plek: aan de Rijksweg in Terschuur.

Met een knipoog naar Barneveld, waar Terschuur onder valt, maakte Anton van Zwetselaar (1930-2000) in 1957 dit ei, een bijzondere creatie van maar liefst zes meter hoog. Het ei kreeg een prominente plek naast zijn eierrestaurant.

Binnenin was een complete keuken gerealiseerd, het was Van Zwetselaars bedoeling het ei in te zetten als heuse drive-in waar automobilisten langs konden rijden voor een lekker hapje.

Vriend en vijand lachten hem hartelijk uit om zijn dwaze plannen; wie verzon zoiets geks … Achteraf gezien was Van Zwetselaar zijn tijd ongekend ver vooruit.

Van de nood werd een deugd gemaakt: rondom het grote ei werd een speeltuin aangelegd, de drie gezellige raampjes opengezet en van daaruit werden ijs en snacks verkocht, met als bi..

