De krant is weliswaar boodschapper, maar de adverteerder is de afzender

In deze zaterdagse editie staat een uiting van de Transatlantic Christian Council, kortweg TCC. Een christelijk-conservatieve lobby-organisatie: TCC probeert beleid te beïnvloeden en steun te verwerven voor eigen standpunten over leven, gezin en vrijheid (van godsdienst en onderwijs). Daarbij richt men zich onder andere op het genderdebat. De ‘tone of voice’ zal de een aanspreken en de ander minstens een ongemakkelijk gevoel geven. Gender is bovendien een kwetsbaar onderwerp. Kun je als krant niet beter altijd de veilige kant kiezen en alleen doorlaten waar niemand zich aan kan storen?

Hier raken we aan de klassieke notie dat de krant een massamedium is. Het Nederlands Dagblad verschijnt door en voor een ieder die een ‘gelovige k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .