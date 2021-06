Is de ‘spontane’ doop bijbels, een werking van de Geest, of een postmodern voldoen aan een gevoel?

De evangelische gemeente Mozaiek zoekt creatief naar ontraditionele wijzen van kerk-zijn (net zo ontraditioneel en tegendraads als het baldadige weglaten van het normaal gesproken verplichte trema op de i in de naam). Afgelopen zondag werden tijdens een online doopdienst 105 volwassenen op verschillende plaatsen in Nederland door onderdompeling gedoopt. Er was vast vreugde in de hemel.

‘De dooppraktijk is er ruim’, stond vorige week vrijdag in deze krant over Mozaiek. Op een doopzondag kun je je - buiten coronatijden - ‘spontaan laten dopen’, meldt de internetsite. Velen van de vorig weekend gedoopten hebben een vaak langdurig en indrukwekkend groeiproces doorgemaakt. En toch is de vraag: wordt bij deze ‘flitsdopen’ wel zo terecht vertrou..

