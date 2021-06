Van de redactie: Mag dat, meeluisteren met een online CDA-bijeenkomst?

Op dinsdagavond zit collega Auke van Eijsden op de warme trappen van de Ridderzaal in Den Haag. Hij heeft een link naar een online bijeenkomst voor CDA-leden doorgestuurd gekregen. Meeluisteren kan geen kwaad, ook al verwacht hij niks spannends van het samen-zijn. Intussen houdt hij een oogje op degenen die het formatieoverleg verlaten.

Diezelfde avond brengt het Nederlands Dagblad het nieuws naar buiten dat het kritische document van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt door iemand uit zijn omgeving is gelekt. Volgens CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij heeft Omtzigt, die ziek thuis zit, dat aan hem laten weten. De bijeenkomst levert nog meer nieuws op. Omtzigts bewering dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd als Hugo de Jonge zich zou terugtrekken, wordt weersproken. En fractievoorzitter Wopke Hoekstra citeert Omtzigt: ‘Ik moet zestien weken rust houden en ik moet ook medische hulp zoeken’. Alle andere media nemen het nieuws meteen over.

Als op woensdag het artikel op de voorpagina van de krant te lezen is, druppelen reacties van lezers binnen. ‘Deze mani..

