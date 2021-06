Juist betrokken bij slavernijtentoonstelling

In reactie op de gastcolumn over het slavernijverleden door Gertjan Schutte (ND, 16 juni) het volgende. Schutte zegt dat ik als toenmalig directeur van het Rijksmuseum niets zag in een tentoonstelling over slavernij. Vervolgens verbindt hij daar nog een aantal conclusies aan. Dat laatste staat hem vrij, dat eerste niet, want het is feitelijk onjuist. In OPEN. Het strategisch plan van het Rijksmuseum 2014-2019 wordt voor het eerst ruimte gemaakt om systematisch onderzoek te doen naar de collectie vanuit een koloniaal perspectief. In februari 2015 bespreekt het directieteam het voornemen een tentoonstelling over slavernij te organiseren. Dit thema wordt in september 2015, een jaar voor mijn vertrek als hoofddirecteur, vastgesteld en uitgewerkt tot wat uiteindelijk geleid heeft tot de indrukwekkende tentoonstelling Slavernij, die momenteel in het Rijksmuseum te zien is. <