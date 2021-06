Geef gelovigen de ruimte, evangelie vindt zijn weg

Directeur Ron Becker van Nederland Zoekt en voorganger Tjerk van Dijk verwerpen de conclusies van het onderzoek van Hans Riphagen (ND, 7 juni) naar het stichten van een duurzame christelijke gemeenschap in Lunetten (ND, 11 juni). Dat is geen vruchtbare reactie.

Hans Riphagen signaleert dat het buitengewoon lastig is om duurzame christelijke gemeenschappen in de buurt van de grond te krijgen. De oorzaak is dat het initiatief moet komen van hoogopgeleide christenen, die druk zijn met hun werk, gezin en andere activiteiten. Becker en Van Dijk reageren dat de buurtkerk wél een goede kans van slagen heeft als deze christenen meer beschikbaar zijn voor hun wijk.

Nu trekt Riphagen pijnlijke conclusies. Ik proef dat ook Becker en Van Dijk dit zo e..

