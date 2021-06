Definitie van seksisme moet duidelijker om het onderlinge gesprek goed te voeren

Een duidelijker definitie van seksisme helpt om het onderlinge gesprek goed te voeren, over vragen waar mannen en vrouwen alleen samen antwoord op kunnen geven.

De leden van het mannelijk geslacht krijgen er deze week flink van langs. Hoe goed mannen het ook bedoelen, ze hebben een lesje feminisme nodig, aldus Maarten Wisse (ND, 15 juni). Mansplaining, ongewenste intimiteiten, het neerbuigend negeren van inbreng: zonde zit in alles en zeker ook hier. Als man zal ik proberen het goed tot me door te laten dringen.

Maar als ik in de spiegel van het onderzoek kijk, stuit ik telkens op een wazige vlek. Die hindert mij om goed helder te krijgen waar het aan schort. Die vlek zit niet ergens in een hoekje, maar frontaal middenin: de definitie van seksisme. Dat is volgens d..

