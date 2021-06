Luister naar de vele kleinerende en vernederende ervaringen van vrouwelijke voorgangers

Het ND-onderzoek naar de ervaringen met seksisme onder vrouwelijke voorgangers is heel duidelijk: hier is echt wat aan de hand. Het seksisme varieert van flauwe grappen over uiterlijk of gezin, tot ondermijnende opmerkingen over de kwaliteiten van de voorganger, ongewenste aanrakingen en openlijke vijandigheid en afwijzing van predikantes en pastores op grond van hun vrouw-zijn. Maar liefst negentig van de vrouwen die reageerden zegt hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd te zijn in haar loopbaan. Bij die negentig procent hoor ik ook. In mijn vijfentwintigjarig predikantschap binnen de Pr..

