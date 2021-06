Ik boycot de Iraanse verkiezingen door niet te gaan stemmen

Vrijdag vinden in Iran verkiezingen plaats. Beeld: Aanhangers van de Iraanse kandidaat Ebrahim Raisi (de huidige opperrechter) voeren campagne voor hem in de hoofdstad Teheran.

Een Nederlandse vriend vraagt of ik bij de aankomende presidentsverkiezingen in Iran mijn stem ga uitbrengen. Hij weet dat ik, net als de meeste Nederlandse Iraniërs, een dubbel paspoort heb en dus mag stemmen bij Iraanse verkiezingen. Als Nederlander is hij overtuigd van het belang van verkiezingen. Stemmen is je burgerplicht, zegt hij. Ik antwoord dat ik deze verkiezingen zal boycotten. Veel Iraniërs binnen en buiten Iran veranderden de afgelopen weken hun profielfoto op sociale media (als Facebook) naar een vingerafdruk met daarop in het Farsi de drie woorden ‘Ik stem niet’.

In een echte democratie kun je stemmen op volksvertegenwoordigers uit verschillende politieke stromingen. Dit basiselement ontbreekt in Iran sinds het uitroepen va..

