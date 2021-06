Waarom ik tijdens mijn miskraam zo plotseling en zo wanhopig graag de completen wilde bidden

We woonden minder dan een maand in Pittsburgh. Terwijl de nachten ijzig koud waren en de sneeuw veranderde in een grijze smurrie kreeg ik een miskraam. We waren die avond bij nieuwe kennissen thuis om met hen te eten. Hun dochter ging naar school met die van ons. Mijn miskraam was al twee dagen aan de gang, maar mijn dokter had gezegd dat ik gewoon kon doorgaan met de plannen voor die week, en dus gingen we. Terwijl mijn man, Jonathan, wat onbeholpen kletste over koetjes en kalfjes, zoals je dat doet met mensen die je amper kent, begonnen de weeën. Ik had het gevoel alsof ik niet goed kon ademhalen. Ik wilde naar de huisartsenpost. Ik probeerde dapper en nuchter te blijven – niet de spoedeisende hulp, maar de huisartsenpost, de plek waar..

