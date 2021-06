Het is gunstig voor Israël dat de Israëlisch-Arabische partij Ra’am in de coalitie zit

Het was juist Mansour Abbas, lijsttrekker van de Israëlisch-Arabische partij Ra’am die de aandacht trok bij de ondertekening van de coalitieakkoorden afgelopen week en het was juist zijn partij waarvan tot het laatste moment de stem niet zeker was. Abbas (geen familie van de Palestijnse president) is al maanden een graag geziene gast in de Israëlische media, en werd na de verkiezingen van afgelopen maart ‘kingmaker’, vanwege deze beslissende positie voor coalitievorming.

Abbas gaf zijn partij een nieuwe koers. In plaats van ideologische scherpslijperij wil hij concrete resultaten boeken voor zijn achterban. Zo wil hij bijvoorbeeld het woningtekort voor de Arabische minderheid aanpakken, evenals de gebrekkige infrastructuur in Arabische st..

