Priester van de schepping. Zo had ik nog nooit naar mezelf gekeken. In protestantse kring zijn we vertrouwd met het idee van rentmeesterschap. God heeft de mens opdracht gegeven om goed beheer te voeren over het scheppingswerk dat Hij aan ons heeft toevertrouwd. Wat we bijvoorbeeld in Lucas 16 lezen over de rentmeester die de eigendommen van zijn heer beheert, passen we dan toe op onze omgang met de schepping. De aarde is van God, en wij hebben daar goed voor te zorgen.