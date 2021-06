Gelukkig kun je slechts worden in de mate waarin je ontdekt dat je het al bent

Geluk is een thema dat ons allemaal bezighoudt, omdat we er allemaal bewust of onbewust naar streven. Bovendien kennen we allemaal wel gelukservaringen, al was het maar als herinnering of als droomverlangen. Beide kunnen ook samengaan trouwens. Als kind was ik misschien het meest gelukkig als ik dagdroomde, in een omgeving waar ik me veilig wist, bij mijn moeder in de buurt. ‘Willem Maarten heeft een sterke binnenwereld’, zei zij dan, als het bezoek wat vreemd naar dat dromerige jochie keek.