Liefde voor het evangelie

Deze week las ik een oud boekje dat ik van een gemeentelid heb gekregen. Het draagt de illustere titel Meister Albert en zijn zonen. In dit boekje wordt de vroegste geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Dwingeloo verteld. Mijn gemeente ontstond in 1835, als gevolg van de Afscheiding. Meister Albert, een notabele catecheet en herenboer was de geestelijke vader van de gemeente, hoewel het zijn zonen waren die daadwerkelijk het initiatief namen om de gemeente te stichten.

Waarom de kerkgeschiedenis van een plekje als Dwingeloo in een landelijke krant vermelden? Zelfs voor de hedendaagse Dwingelers is de Afscheiding ver weg. In mijn gemeente huizen tegenwoordig mensen met achtergronden die variëren van baptist tot vrijgemaakt-gereformeerd..