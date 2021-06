Als je in je directe omgeving missionair actief wil zijn, dan zal je kritisch naar de inrichting van je leven moeten kijken

De echte vraag bij missionair werk in je eigen buurt is: wat mag het mij kosten? Wil ik desnoods minder of anders werken om méér beschikbaar te zijn?

‘Waarom veel buurtkerken niet van de grond komen’, kopt het Nederlands Dagblad boven het interview met Hans Riphagen (ND 7 juni ). Je geloof uitleven in je directe leefomgeving, samen met geloofsgenoten is te hoog gegrepen voor de meeste gelovigen. Haalbaar zijn kleine en tijdelijke netwerken van christenen en anderen die het goede zoeken voor hun omgeving. Dat is de wetenschappelijke conclusie op basis van een onderzoek in Utrecht-Lunetten.

Het geluid is herkenbaar, maar toch zijn er in het verhaal van Riphagen wel andere dingen aan te wijzen die het verschil kunnen maken of een ‘buurtkerk’ wel of niet van de grond komt.

Je..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .