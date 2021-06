Bezint eer ge begint: laat de domineesfabriek in Kampen blijven

Al enkele jaren wordt de wens geuit om de vrijgemaakte Theologische Universiteit, gevestigd in Kampen, te verplaatsen naar elders. Een verhuizing naar of Zwolle of Utrecht zou veel voordelen hebben. Maar is dat ook echt zo?

Sinds mijn geboorte, nu 48 jaar geleden, ben ik woonachtig in Kampen. Een kwart van die tijd, bijna twaalf jaar, ben ik gemeenteraadslid in deze mooie Hanzestad. Al die tijd is de universiteit een begrip in Kampen en heeft deze een rol gespeeld in mijn leven. Als vrijgemaakte jongen kwam ik bij professoren en studenten over de vloer en hoorde ik de preken van de professoren. Jaarlijks was de schooldag een hoogtepunt, maar dat zijn vervlogen tijden. Nostalgische gevoelens hoeven natuurlijk geen verhuizing tegen te gaan, maar ik heb nog nooit van professoren en studenten gehoord dat het een diepgewortelde wens is om te verhuizen naar een andere stad. Kampen ligt centraal, heeft een goede infrastructuur, Zwolle ligt om de hoek en het wonen ..

