Passend onderwijs kan goed werken voor hoogbegaafde kinderen. Kijk maar in de Hoeksche Waard

Soms is het ingewikkeld om een passende plek te vinden voor een kind, maar we proberen er altijd uit te komen en betrekken ouders daar actief bij.

In het Nederlands Dagblad van 1 juni deelt een ouder zijn ervaringen met passend onderwijs voor zijn hoogbegaafde zoon. Het bleek helaas niet zo passend te zijn als gehoopt. Dat is natuurlijk een nare ervaring, maar het is te kort door de bocht om vervolgens te stellen dat scholen en samenwerkingsverbanden hun idealen niet waarmaken; dat er geen tijd en geen geld is; en dat het ouders duizenden euro’s kost om echt passend onderwijs te realiseren.

wel geld

In de Hoeksche Waard organiseren we het anders dan in het besproken voorbeeld. Er gaat ten eerste veel geld naar de scholen zelf. Van dat geld betalen scholen extra handen in de klas, of er wordt een specifieke methode..

