Maak van Nederland weer een fietsland en schaf de fietsbijtelling af

Volle Amsterdamse fietspaden in de spits, fietsfiles in Utrecht en onze minister-president Mark Rutte die naar kantoor fietst. Als je niet beter zou weten is Nederland, ook als het gaat om woon-werkverkeer, nog steeds fietsland nummer 1. Toch? Nou, niet helemaal. Want fietsen naar het werk doen we nog te weinig. We worden zelfs ingehaald door onze zuiderburen. Hoe dat komt? Onze overheid stimuleert de fiets voor zakelijk gebruik nog te weinig en de fiscale regels werpen vooral barrières op. Daar moeten we nu iets aan doen. Want als straks werkend Nederland weer vaker naar kantoor gaat, is het duurzamer en gezonder om die (elektrische) fiets te pakken. Ontdoe de fiets van de zaak daarom van alle fiscale regels en maak het een aantrekkelij..

