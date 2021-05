Raadzaam: een oecumene-effectrapportage

De afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat kerken, zonder het te willen, met ogenschijnlijk interne besluiten oecumenische relaties schade hebben toegebracht. Zo voerde de Rooms-Katholieke Kerk regels in voor aswoensdagvieringen die oecumenische aswoensdagvieringen waarin protestantse en katholieke voorgangers voorgaan en askruisjes uitdelen, feitelijk onmogelijk maakten. En zo wil de Protestantse Kerk in Nederland HBO-opgeleide kerkelijk werkers de titel ‘pastor’ geven, een titel die in de Rooms-Katholieke Kerk nadrukkelijk voorbehouden is aan priesters. Het gaat in deze gevallen geenszins om bewuste pogingen de oecumene te dwarsbomen. Bovendien zal lang niet iedere..

