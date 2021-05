Er wordt te vaak tegen hoogbegaafde kinderen gezegd: ‘Je bent toch zo intelligent, dus je redt je wel’

Aan het eind van groep 7 had ik alle rekenboeken uit. Meester Versleyen plukte daarom een wiskundeboek uit de kast, het enige dat ze op school hadden. Getal en Ruimte, eerste druk. Het stamde uit de jaren zeventig, vermoed ik. Zonder plaatjes of verhaaltjes, gewoon wiskunde. Zo ging een basisschool begin jaren negentig om met een hoogbegaafd kind. Dat wiskundeboek was fantastisch, maar verder dan dit ging het ‘passend’ onderwijs niet. Toen we een school zochten voor mijn zoon (nu 8) heb ik daarom bewust gekeken wat het aanbod is voor leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie. Ik las op websites prachtige verhalen. Diezelfde mooie verhalen lees ik ook in deze krant. Het is voor scholen ‘normaal’ geworden om hoogbegaafde ki..

