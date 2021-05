Kijk. Dit valt op. Je snijdt een foto zodanig uit dat het accent vol op het beoogde beeld komt te liggen, zonder opsmuk. Waarbij de achtergrond goed meewerkt door een rustig beeld te tonen. Alle aandacht gaat daardoor uit naar de bovenkant van het hoofd van president Joe Biden van de Verenigde Staten. Tijdens de persconferentie krijgt hij bij het aanhoren van een vraag een lichte frons in zijn voorhoofd, net boven de ogen. De opgetrokken wangplooien waar zijn zonnebril op rust, wijzen tegelijk op ontspanning. He is in control. Het beeld imponeert. En dat is ook omdat je de doorgaans twinkelende ogen van de president niet kunt zien. Dat doen zonnebrillen. Het zijn de verduisteringsgordijnen voor je ziel. Want – o – wat vertellen ogen vaak veel. Dat is niet altijd handig, bijvoorbeeld bij zo'n persmoment. Het keurig gekamde grijze haar, de rimpelingen rechts in het voorhoofd – alsof-ie daar een verborgen wenkbrauw optilt – en de door de tijd getekende huid: alles toont karakter. Hij kijkt je recht in het gezicht aan. Stel dat hij door deze krant heen je aan kon kijken, hoe zou je dan terugkijken?