In het bericht over de Hersteld Hervormde Kerk (vrijdag, pagina 7) stond dat het ledental vorig jaar is gedaald. In het Kerkelijk Jaarboek 2021 is per ongeluk het aantal leden uit 2019 opgenomen en niet dat van vorig jaar. Het kerkgenootschap groeide in 2020 met 217 leden. <