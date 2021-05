Gemakzucht vertraagde de haalbare sprong naar schoon gebruik van fossiele energie

Shell is van ons samen; die gele schelp kennen we allemaal. Zulk primitief chauvinisme verklaart de ontstelde reacties, deze week, nadat de rechter een bevel uitvaardigde: Royal Dutch Shell moet z’n CO 2 -uitstoot versneld reduceren.

Nederlanders kennen Shell vooral als het benzinemerk met de meeste tankstations langs onze wegen. En de voornamen Royal Dutch verklaren diezelfde nationalistische bezitstrots waarvan ook KLM handig profiteert. ‘Onze’ Koninklijke Olie, opgericht toen we Indië nog hadden, werd hoeksteen van een van de grootste multinationals: nummer 5 van de Global 500.

Inmiddels produceert de RDS-groep al jarenlang meer aardgas dan -olie. Shell is dan ook voor de helft eigenaar van de..

