De discussie tussen ministers over Israël hoort bij de nieuwe bestuursstijl

De Israëlisch-Palestijnse kwestie doet snel de vlam in de pan slaan, tot in de ministerraad aan toe. Daar had vorige week een flinke woordenwisseling plaats tussen onder andere premier Rutte en minister Sigrid Kaag, stellen De Telegraaf en NRC. Kaag zou bij Stef Blok - toen nog minister van Buitenlandse Zaken - de nuance hebben gemist, maar Rutte typeerde de reactie van Kaag naar verluidt als ‘pro-Palestijns’. Later zou Rutte de gemoederen weer tot bedaren hebben proberen te brengen.

De discussie in de ministerraad was niet de eerste gevoeligheid in de Nederlandse politiek, na het uitbreken van het geweld tussen Israël en Hamas - eerder deze maand. Op vrijdag 14 mei liet Rutte zich op Twitter uit: ‘Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.’ De Nederlandse premier voegde daar een oproep tot ‘wapenstilstand en dialoog’ aan toe.

Boze reacties volgden uit een deel van de politiek. ‘Ongelooflijk eenzijdig’ was Ruttes verklaring, vond SP-Kamerlid Jasper van Dijk. GroenLinkser Tom van der Lee vr..

