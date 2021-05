In de poëzie van Ida Gerhardt heeft het woord ‘tucht’ een verrassende klank gekregen

Het woord ‘tucht’ wordt door velen ervaren als ongemakkelijk, daarom is het niet opgenomen in de concept-kerkorde van Gereformeerde kerken vrijgemaakt/Nederlands Gereformeerde Kerken, zo lazen we in het ND 21 mei.

Dominee Aad van den Bos (ND 26 mei) wijst erop dat tucht in de seculiere wereld, bijvoorbeeld de sportwereld, helemaal niet die klank heeft: wie bewust spelregels overtreedt en een medespeler schopt krijgt met de tuchtcommissie te maken, daar wordt zelfs om gevraagd.

In de poëzie van Ida Gerhardt heeft het woord ‘tucht’ voor mij een verrassende klank gekregen.

Het staat in De Adelaarsvarens, haar laatste bundel, geschreven toen ze rond de tachtig was.

Het is een klein poëtisch verhaal in vier verzen: Zes graden vorst. Iemand komt t..

