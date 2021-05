Fout van mij natuurlijk. Maar ik meen op sommige punten in het artikel te mogen aanvullen dan wel te corrigeren. Ik meen dat Gerard ter Horst, om in de sfeer van je onderwerp te blijven, enigszins ontspoord raakt. En ik wil de lezer van de krant op het juiste spoor te houden. Daarom reis ik graag een stukje met hem mee.

Allereerst: of iets een gif is wordt bepaald door de dosis die er van wordt gebruikt, dan wel ingenomen. Wikipedia geeft het als volgt weer: ‘Het eerste basisprincipe van de toxicologie is dat vrijwel iedere stof, die in overmaat aanwezig is, schadelijk kan zijn. Dosis sola facit venenum - (’alleen de hoeveelheid maakt het vergif’), zei arts en theoloog Paracelsus al in de zestiende eeuw. Even verderop: ‘Vele vergiften wor..

