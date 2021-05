Het nieuwste reclamespotje van de ASN Bank is al 2000 jaar achterhaald

Het duurde even voor bij de jongste reclame van ASN Bank het kwartje viel: ging dit over een zondebok?! De verfijnde commercial in tekenfilmvorm schetst een strafproces waarin een ‘zondebok’ wordt aangeklaagd voor het oppeuzelen van een plantje. Een wijze uil moet er als rechter aan te pas komen.

De zondebok, is die terug van weggeweest? Wellicht is het realistischer te stellen dat hij in geen tienduizend jaar is weggeweest. Wat is het heerlijk om iemand anders de schuld te geven van de ellende die jou, je omgeving of de mensheid overkomt. Die heerlijkheid schuilt er ook in dat je toch iets moet, met die frustratie, dat gevoel van onmacht, dat schrijnende of ervaren onrecht.

‘De hel, dat zijn de anderen’, stelde de Franse filosoof Jean-Pau..