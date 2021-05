Bijbelstreek

Helaas moet ik constateren dat óók in deze krant de strook in Nederland waarvan het merendeel van de inwoners bijbelgetrouw is, wordt aangeduid met de term ‘Biblebelt’. (ND 26 mei, 'Minder coronavaccinaties op de Biblebelt'). Dit is in eerste instantie géén bestaande strook in Nederland die je in een atlas zult tegenkomen. En waarom dit Engels? Alsof we in Nederland geen eigen taal hebben waarmee we iets samenbindends kunnen kwalificeren. Als er geen alternatieve naamsaanduiding voor is in het Nederlands, gebruik het dan bij voorkeur niet. Niet alleen in deze strook wordt geleefd vanuit de Bijbel, kan ik u verzekeren. <