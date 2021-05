Gebruik de tuin om wortel te schieten in je buurt

Een kerk zonder tuin is een kerk zonder wortels. Met deze stelling schuif ik zaterdag aan tafel bij Kefah Alush, de gastheer van GroenGelovig, het christelijke evenement waar dit jaar aan de hand van het thema ‘aarden’ wordt nagedacht over hoe je herstel brengt in Gods schepping. Het is goed en nodig dat de kerken worden toegerust om met dit thema aan de slag te gaan. Dat christenen zoekend zijn op dit gebied is duidelijk. We voelen wel noodzaak maar willen niet drammen, hoe past het in het verhaal van de kerk, in een preek? Het voelt snel geforceerd of iets van een paar fanatiekelingen in een commissie, een extra ‘to do’ op het lijstje van toch al drukke kerkmensen.

Ik ben als voorganger en buurtpastor verbonden aan Geloven in Moerwijk, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .