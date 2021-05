Een naderend pensioen, een nieuwe roeping: ‘Amsterdam in beweging voor Jezus Christus’

‘Hoelang moet jij nog?’ Die vraag kreeg ik de laatste jaren met regelmaat. Heel irritant vond ik dat, want het was iets waar ik helemaal niet over wilde nadenken. Ik hield erg van mijn werk. Maar onvermijdelijk kwam het moment dat ik moest gaan nadenken over mijn laatste jaren bij het Nederlands Dagblad. Je kunt niet ineens alles uit je handen laten vallen en vertrekken. En er diende zich een collega aan die bepaalde taken op termijn wel wilde overnemen. Zo begon een periode van mentaal afstand nemen en kennis overdragen.

Wat ik misschien wel het meest ingewikkeld vond, was het idee dat je met je naderende pensioen aan de verkeerde kant van het leven terechtkomt: de fase van ouder worden en afbouwen. Dat was niet waar ik naar uitkeek. Rustiger aan doen? Ik voelde me nog gezond en energiek. Dan wil je het liefst gewoon doorgaan.

Maar stukje bij beetje ging ik me verzoenen met het idee dat er een nieuwe fase zou aanbreken. In 2019 werkte ik 45 jaar bij het ND en was ik 25 jaar betrokken bij de hoofdredactie. Dat leek me een passend moment om een stap terug te doen. Op 1 februari 2020 was het feitelijk zover: de dag waarop ik 65 werd. Drie dagen per week zou ik nog ‘opinie doen’ en blijven schrijven. Het verlaten van de hoofdredactie-app en het aanpa..

