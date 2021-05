De Amerikaanse president Joe Biden besloot vorige week een deel van het Amerikaanse verzet tegen voltooiing van de Russisch-Duitse gaspijp Nord Stream 2 op te geven. Hij blijft kritisch over het project, dat hij als een Russisch geostrategisch instrument ziet. Maar Biden heeft bij zijn keuze de aanleg van de gaspijp wel of niet maximaal te bemoeilijken, voorrang gegeven aan pragmatisme. Hij vindt een goede relatie met Duitsland, dat groot belang aan Nord Stream 2 hecht, belangrijker dan een strikte opstelling.

De vraag of Duitsland met Nord Stream 2 verstandig bezig is, is volledig terecht. Moskou heeft vaak gedemonstreerd dat het bereid is aardgas in te zetten om buurlanden onder druk te zetten. EU-lidstaten zoals Polen en de Baltische staten beschouwen de gaspijp daarom als een risico voor hun veiligheid. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .