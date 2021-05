Als de keus van de redactie van de NBV21 om het Griekse 'sarx' te vertalen met 'aards' doorgaat, dan krijgt dit laatste woord een negatieve connotatie mee. Dit terwijl voor spirituele zoekers het woord 'aards' juist heel positief is. Laatst was ik bij zo iemand op bezoek in Amsterdam, in een huurwoning vol planten. 'Heel aardse sfeer hier', zei hij, 'echt prettig wonen.'

In christelijke kring zie je dat men inmiddels het belang van 'geaard' leven en 'aarden' in geloof aan het ontdekken is. Er wordt ook veel nagedacht over de consequenties van een leven vanuit hoop voor de aarde. Internationaal wordt er gewerkt aan een Earth Bible Commentary, dat zich expliciet richt op relaties tussen Bijbel, theologie en ecologie. In het licht van deze en andere ontwikkelingen zou ik zeggen: redacteuren van NBV21, zoek toch nog even door naar een andere term (bijvoorbeeld 'werelds'). Blijf de aarde trouw. <

