Stop de nucleaire illusie. Er is maar één veilig alternatief: dat van wereldwijde gecoördineerde afbouw

Nederland moet het initiatief nemen voor een nieuwe internationale discussie over hoe we veilig kunnen leven zonder nucleaire wapens; om leven, gezondheid en welzijn te beschermen.

Een vorig jaar gehouden protest tegen nucleaire wapens bij vliegbasis Volkel. Het is een publiek geheim dat die wapens daar liggen. Het zou goed zijn als Nederland zijn nucleaire taken in beëindigt zodra de VS zijn B61-bommen van Volkel weghaalt.

Er wordt dezer dagen in Den Haag hard gewerkt om een regeerakkoord tot stand te brengen. Wij menen dat daarin ook aandacht moet zijn voor de aanpak van belangrijke en urgente gezondheidsbedreigingen. Het gaat daarbij niet alleen om corona en nieuwe pandemierisico’s, nog wijdverbreid tabaksgebruik, scheefgroei in gezondheid en klimaatverandering, maar zeker ook om de enorme dreiging die uitgaat van kernwapens, die door haar onzichtbaarheid extra verraderlijk is. Bovendien hebben we de neiging om van deze ‘olifant in de kamer’, weg te kijken.

geluk

Zo is het meer geluk dan wijsheid dat na 1945 geen kernbom meer viel. Technisch en menselijk falen en instabiele leiders hebb..

