Ik ben voor een vrij en vreedzaam Gaza.

Het is Pinksteren geweest, daarom moeten we ons in de kerk begrijpelijker uitdrukken

Ik zit zeven jaar in de kerkenraad, ben diaken, zit in twee moderamina (enkelvoud moderamen). In deze geledingen ben ik scriba, preses en secundi (geweest). Er is geen dertiger die deze laatste twee zinnen snapt.