Voor openstelling van scholen is maatwerk nodig op het gebied van veiligheid

De scholen gaan weer open. Een opmerkelijk besluit, want de pandemie is nog niet voorbij.

Het kabinet neemt beslissingen op basis van besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting. De dalende besmettingscijfers zijn vooral te verklaren uit minder bereidheid om een coronatest te ondergaan. De virusconcentratie in rioolwater wordt hierdoor niet beïnvloed en geeft snellere informatie. Deze daalt helaas nog nauwelijks. De ziekenhuisbezetting gaat wel omlaag. De meeste ouderen zijn inmiddels gevaccineerd en juist zij waren oververtegenwoordigd in het ziekenhuis. Jongeren kunnen wel corona krijgen, maar de kans dat dit tot een ziekenhuisopname leidt is kleiner. Maar de hoogste besmettingspercentages zijn nu juist te vinden in de leeftijdsgroepen van scholieren en studenten.

Op de scholen wordt door het besluit van de overheid de deur op..

