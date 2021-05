Maak duurzaamheid toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een minder grote portemonnee

Sommigen zouden het liefst al het in plastic verpakt voedsel uit de supermarkten zien verdwijnen. Maar voorgesneden fruit en groenten, in plastic verpakt voor de houdbaarheid, zijn een uitkomst voor mensen met reuma.

We beseffen steeds meer dat de manier waarop wij met de schepping omgaan niet houdbaar is. In de media, waaronder deze krant, is steeds meer aandacht voor hoe men kan zo kan leven dat de natuur minder belast wordt. Een inspirerend voorbeeld hiervan is het interview met de familie Boer (ND, 22 mei), met hun eigenhandig aangelegde houtkachel en tuin vol zelf verbouwde groenten.

Ik vraag me af of men zich wel bewust is van de drempels die gelden om een duurzame levensstijl te kunnen verwezenlijken. Hendrine Boer toont zich hier wel bewust van: niet alles is voor haar en haar gezin mogelijk. Veel mensen beschikken niet over de vaak onuitgesproken privileges die een duurzame levensstijl mogelijk maken. Zo vindt landschapsarchitect Eric Kaptein..

